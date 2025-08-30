Konya’da 350 Bin Lira Değerinde Sigara Yakalandı

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Konya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri durdurduğu bir araçta piyasa değeri toplamda 350 bin lira olan kaçak sigara buldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE İŞLEM SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Aksaray yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 350 bin TL değerinde 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.