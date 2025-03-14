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Konya’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREM KAYNAKLARI VE BİLGİLERİ

Konya’da gerçekleşen deprem, halk arasında endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü belirlerken derinliğini de ölçüp kamuoyuyla paylaştı. Depremin ardından, “Konya’da deprem mi oldu?” ve “Konya’da deprem ne zaman meydana geldi?” gibi sorular gündeme geldi.

DEPREMİN DETAYLARI

14 Mart 2025 tarihinde, Konya’nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, yerel saatle 14:44’te meydana geldi ve çevredeki ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11.62 km olarak ölçtü.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak belirtirken, derinliğini 1.6 km olarak kaydetti. Bu durum, farklı kaynakların depreme ilişkin verilerdeki tutarsızlıkları dikkat çekici hale getirdi.

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