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Konya’da 4 Mart Hava Durumu Nasıl?

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KONYA HAVA DURUMU GÜNCELLEŞİYOR

Türkiye genelindeki kış koşulları, Konya’daki hava sıcaklıklarını etkiliyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu merak eden Konya vatandaşları, 4 Mart Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göz atıyor. Peki, 4 Mart Konya’da hava durumu nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? İşte detaylar…

4 MART HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü soğuk hava etkisini devam ettirecek. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 9°C civarında gerçekleşiyor. Kar yağışı beklenmiyor ancak gün içinde yağmur ve karla karışık yağmur oluşabiliyor. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların kademeli bir şekilde yükseleceği ve yağışların azalacağı öngörülüyor. Hava durumu Konya’da böyle seyrediyor.

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