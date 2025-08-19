Haberler

KONYA’da 4 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar

GÖZALTINA ALMA DURUMU

Konya’da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen inşaat işçisi Ahmet Ö. (24), gözaltına alındı. Karatay ilçesinde yaşayan aile, çocuklarının sağlık durumundan endişe ederek 10 Ağustos günü hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Aile, bu durum üzerine hemen polis merkezine giderek şikayette bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, şikayetin ardından hemen bir soruşturma süreci başlattı. Polis, çocuğun yaşadığı mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntü incelendikten sonra, 11 suç kaydı bulunan Ahmet Ö.’nün sokakta gördüğü çocukla birlikte bir binaya girdiği ve çatıya çıktığı belirlendi. Ahmet Ö., akşam saatlerinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şu anda Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Haberler

Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.