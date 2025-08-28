Konya’da 40 Günde 253 Kişi Yakalandı

ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA ŞAHIS SORGULANDI

Konya’da son 40 günde, 213 bin 583 şahıs sorgulandı. Bu süre zarfında aranan 253 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında geniş kapsamlı asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, yoklama kaçağı olarak belirlenen 269 kişi hakkında gerekli işlemler yapılırken, yabancı uyruklu 8 bin 603 kişi kontrol edildi ve yasa dışı durumda olan 39 kişi Göç İdaresi’ne teslim edildi.

ARAÇ DENETİMLERİ VE SUÇ UNSURLARI

Trafik denetimlerinde 43 bin 26 araç kontrol edildi. Hacizli ve çalıntı olan araç ve motosikletler trafikten men edilerek otoparklara çekildi. Emniyet güçleri, ayrıca 10 binden fazla okul ve park çevresinde kontroller yaparak vatandaşların güvenliğini sağladı. Asayiş kontrollerinde, 29 ruhsatsız tabanca, 45 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca, 844 kesici-delici alet ve 509 mermi ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 128 paket sigara yakalandı. Uyuşturucu operasyonları sırasında da önemli miktarda madde ele geçirildi. Çalışmalarda, 4 bin 520 adet uyuşturucu hap, bin 307 gram sentetik kannabinoid, 69 gram metamfetamin, 43 gram esrar, 27 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 21 gram sentetik kannabinoid ve 7,3 gram eroin bulundu. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceğini belirtti.