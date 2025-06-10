Konya’da 46 Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BÜYÜK BAŞARI

Konya’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında önemli bir başarı elde edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki haftalık süre içinde il genelinde birçok operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 47 şüpheli tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen 46 ayrı operasyonda, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 7 bin 581 sentetik ecza hap, 1.262 uyuşturucu hap, 510,8 gram eroin, 391,12 gram sentetik kannabinoid, 90,2 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61,02 gram metamfetamin, 41,5 gram bonzai hammaddesi, 14,17 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulunuyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu süreçte 23 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu suçları nedeniyle haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli de yakalandı ve bunlardan 24’ü tutuklandı. Toplamda tutuklanan 47 şüpheli cezaevine teslim edildi.