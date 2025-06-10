Konya’da 47 Şüpheli Tutuklandı, 110 Gözaltı

KONYA’DA NARKOTİK OPERASYONLARI

Konya’da son 14 günde gerçekleştirilen 46 ayrı narkotik operasyonunda toplamda 110 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sürede gerçekleştirdikleri operasyonlarla 64 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonlar sonucunda mahkemeye sevk edilenlerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTIYOR

Aranan uyuşturucu madde suçlarından toplamda 46 kişi yakalanırken, bu kişilerden 24’ü de cezaevine teslim edildi. Tüm bunlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 47 şüpheliye ulaştı. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin yanı sıra çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 bin 581 adet sentetik ecza hap, bin 262 adet captagon, 510 gram eroin, 391 gram sentetik kannabinoid, 90 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61 gram metamfetamin, 41 gram bonzai hammaddesi, 14 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek bulundu.