Konya’da 5 Mayıs 2025, yoğun nikah

KONYA’DA NİKAH YOĞUNLUĞU

Konya’da birçok çift, nikah tarihlerini 5 Mayıs 2025 olarak tercih etti ve bu durum nikah dairelerinde yoğunluk yarattı. Merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, bu tarihte 83 çiftin nikahı kıyıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’ndeki Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, çiftlerin mutluluğuna ortak olurken, bu tarihin özel olduğunu dile getirdi.

simgesel tarihlerde artan başvurular

Kavuş, simgesel tarihlerde nikah başvurusunun arttığını vurgulayarak, “Hatta aylar öncesinden bu günler için randevu alan çiftler oluyor. Bugünkü tarih, özellikle damatlar tarafından seçiliyor. Erkeklerin bu özel günleri unutma ihtimali olduğu için, simgesel tarihler asla unutulmaz.” ifadelerini kullandı. Meram Belediyesinin ocak ayından bu yana yaklaşık 800 nikah kıydığını belirten Kavuş, “Bugün Meram Belediyesi olarak 42 nikah kıymış olacağız. Ben de 7 nikaha katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldum. Belediyemizde günlük ortalama nikah sayımız 12-15’tir, ancak özel tarihlerde bu sayı artıyor.” dedi.

EVLİLİKLERDE ARTIŞ

Kavuş, yaz aylarında nikah sayılarının günden güne arttığını, özellikle hafta sonları sabah erken saatlerden akşam 22.00’ye kadar nikah kıyıldığını aktardı. Aile Yılı Çalışmaları çerçevesinde evliliklerin artması gerektiğini söyleyen Kavuş, önlerindeki bir başka özel tarihin 25 Mayıs 2025 olduğunu ve bu tarihe yönelik bekleyen randevu sayısının 47 olduğunu, bunun muhtemelen 50’yi geçeceğini öngördüğünü belirtti.

ÇİFTLERİN MUTLULUĞU

Meram Belediyesinde nikahları kıyılan Mustafa ve Sümeyye Benli çifti, “Bugün hem manevi hem de resmi olarak çok özel bir gün. ‘Nikahımız özel bir tarihte olsun.’ dedik. O yüzden bugün tercih ettik.” şeklinde görüş bildirdi. Merkez Selçuklu ilçesinde 32, Karatay ilçesinde de 9 çift bu özel tarihte mutluluğa “Evet” dedi.