Konya’da 66 Narkotik Operasyonu Yapıldı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCULARA GEÇİT VERİLMİYOR

Konya’da gerçekleştirilen 66 ayrı narkotik operasyonunda toplam 125 şüpheli hakkında adli işlemler başladı. Bu operasyonlar, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-17 Haziran 2025 tarihleri arasında yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

YAKALANANLARDAN BAZILARI TUTUKLANDI

Aramalarda; 408 bin 92 sentetik ecza hapı, 1.180 extacy, 701 captagon, 8.172 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 637 gram sentetik kannabinoid, 313 gram esrar, 164 gram metamfetamin, 61 gram kokain, 124 gram bonzai ham maddesi ile birlikte 18 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 285 lira, 50 euro ve 20 dolar gibi paralar da bulundu.

TUTUKLAMA ORANI ARTIYOR

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu suçlarından aranan 19 kişi de yakalanırken, bunlardan 14’ü de tutuklandı. Son iki hafta içinde yapılan operasyonlarla toplamda 60 kişi tutuklanarak cezaevine alındı.