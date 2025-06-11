Konya’da 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT

Konya’nın Meram ilçesinde, marketten dönen 71 yaşındaki bir adam sokakta yaşamını yitirdi. Olay, 10.30 sularında Uzunharmanlar Mahallesi Mimar Emin Sokak’ta meydana geldi.

ALICIYI ETKİLEYEN KÜÇÜK BİR DURUM

Edinilen bilgilere göre, İsmail Can (71), marketten alışverişini tamamladıktan sonra sokakta aniden fenalaştı. Bir süre kaldırımda oturan Can, daha sonra yere düştü. Halde olan durumu gören çevredeki vatandaşlar, yerde bir kişinin yattığını belirtmek üzere sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Polis ekipleri, olay yerine gelerek bir güvenlik çemberi oluşturdu ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrolde, İsmail Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip ve diğer ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, Can’ın ölümü normal ölüm olarak kayıtlara geçti.