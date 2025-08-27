Konya’da 739 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da yapılan 3 farklı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi yakalandığı ifade edildi. Ayrıca, bu operasyonlar sonucunda 4 şüpheli de yakalandı.

NARKOTİK ŞUBE OPERASYONLARI

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonların detaylarını aktardı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları ve yakalanan şüphelilerle ilgili bilgileri kamuoyuna sunarak, mücadele kararlılığını vurguladı.