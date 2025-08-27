Haberler

Konya’da 739 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da yapılan 3 farklı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi yakalandığı ifade edildi. Ayrıca, bu operasyonlar sonucunda 4 şüpheli de yakalandı.

NARKOTİK ŞUBE OPERASYONLARI

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonların detaylarını aktardı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları ve yakalanan şüphelilerle ilgili bilgileri kamuoyuna sunarak, mücadele kararlılığını vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Msb Yaşar Güler, Mtb Mehmet Ersoy Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberler

Kozan Derneği Mevlit Düzenledi

Diyarbakır'da, terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Osman Bal anısına mevlit düzenlendi. Etkinlik, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.