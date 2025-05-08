Konya’da Ağaçla Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇTA AĞIR YARALI SÜRÜCÜ
Kazanın detaylarına göre, saat 00.15 sıralarında Konya’nın merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi’nde yaşandı. Antalya Çevre Yolu Caddesi yönünden merkeze doğru ilerleyen A.Ş. yönetimindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bir ağaca çarparak durdu.
KAZA YERİNE ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza sonrasında olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.
POLİS İNCELEMELERE DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri, kaza mahallinde gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra kazaya karışan otomobili emniyet otoparkına çekti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.