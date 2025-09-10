Konya’da Ağustos’ta 1.017 Kaza

TRAFFİK KAZALARINDA ARTIŞ

Konya’da, polis sorumluluk bölgesinde ağustos ayında toplam bin 17 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti ve bin 574 kişi yaralanma ile sonuçlanan olaylarda etkilendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayına dair trafik istatistik bültenini yayınladı.

KAZA İSTATİSTİKLERİ

Konya’nın polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ağustos boyunca toplamda 934 kaza kaydedildi. Bu kazaların 1.017’si ölümlü ya da yaralamalı kaza olarak sınıflandırılırken, 917’si maddi hasarlı kaza olarak analiz edildi. 2025 yılının ilk 8 ayında ise, polis sorumluluk bölgesinde 6.164 ölümlü ya da yaralamalı kaza ve 6.617 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu süreçte 69 kişi hayatını kaybederken, 9.313 kişi de yaralanmış durumda.