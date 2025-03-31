Konya’da Aileler Arasındaki Kavga: 4 Yaralı

KAVGA SONUCU YARALANANLAR OLDU

Konya’da bir karı-koca arasındaki tartışmanın ailelerin katılımıyla büyümesi sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Selçuklu ilçesindeki Esenler Mahallesi’nde, saat 18.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karı-koca arasında ne olduğu henüz belirlenmeyen bir sebep nedeniyle bir tartışma başladı. Bu tartışma ailelerin de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI VE YARALILAR

Kavga sırasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu ve bu eylemler sonucunda 4 kişi yaralandı. Ayrıca bir otomobil de kavgada hasar gördü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne götürdü. Olayla ilgili olarak tahkikat devam ediyor.