Konya’da Alkollü Sürücü Yakalandı.

ALCOL TESTİNDEN YÜKSEK SONUÇ

Konya’da, polis ekiplerinin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, yaklaşık 50 kilometrelik bir kovalamacanın ardından yakalandı. Bu olay, gece saatlerinde Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde gerçekleşti. Sürücü E.A. (27) tarafından kullanılan 68 AEE 625 plakalı otomobil, Aksaray Yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durmamakta ısrar etti.

CEZALAR VE İŞLEM AŞAMALARI

Yaklaşık 50 kilometre süren takibin ardından durdurulan otomobilin sürücüsü E.A., ekipler tarafından yapılan alkol testinde 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi. E.A., görüntü alan gazetecilere “gören duyan olmasın, rezil olmayalım” şeklinde konuştu. Yapılan işlemler sonucunda sürücüye toplamda 20 bin 704 lira para cezası kesildi. Bu cezalar arasında alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, ‘dur’ ihtarına uymamaktan 2 bin 168 lira ve tehlikeli şerit değiştirmekten yine 9 bin 268 lira yer aldı. Ayrıca, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Sürücü, sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.