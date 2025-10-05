Konya’da Ambarda Çıkan Yangında Traktör Zarar Gördü

YANGINDA TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir ambarda çıkan yangında, bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Yelekli Yaylası’nda bulunan Hulusi Akca’ya ait ambarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ne yazık ki, yangın sonucunda ambardaki traktör kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.