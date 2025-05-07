Konya’da Apartmanda Yangın Çıktı

YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Konya’nın Meram ilçesinde önceden boşaltılmış bir apartmanda yangın çıktığı bildiriliyor. Yangın, saat 17.00 sıralarında Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak’ta, 5 katlı boş bir binada meydana geldi.

TEYİT EDİLMİŞ SEBEPLER YETERSİZ

Edinilen bilgilere göre, yangın apartmanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere iletti ve ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri çevrede önlem aldı, yangına müdahale ise itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangına ilişkin detaylı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.