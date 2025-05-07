Haberler

Konya’da Apartmanda Yangın Çıktı

YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Konya’nın Meram ilçesinde önceden boşaltılmış bir apartmanda yangın çıktığı bildiriliyor. Yangın, saat 17.00 sıralarında Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak’ta, 5 katlı boş bir binada meydana geldi.

TEYİT EDİLMİŞ SEBEPLER YETERSİZ

Edinilen bilgilere göre, yangın apartmanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere iletti ve ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri çevrede önlem aldı, yangına müdahale ise itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangına ilişkin detaylı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP’li Öztürk, Kırıkkale’ye Stadyum Müjdesi Verdi

MHP'li Halil Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı ile Kırıkkale'ye yeni bir stadyum yapılacağını duyurdu ve mevcut stadyumun yenilenmesi için yatırımların yakında başlayacağını belirtti.
Haberler

Şanlıurfa’da Düğün’de Ateş Açıldı

Şanlıurfa'da bir düğün etkinliğinde havaya ateş açan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonucu silah ve mermiler ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.