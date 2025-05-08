Konya’da Araç Ağaca Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN SAĞLIK SORUNU

Konya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, merkezin Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi’nde bulunan Hatıp Caddesi’nde, gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Antalya Çevre Yolu Caddesi yönünden merkeze doğru seyreden 19 yaşındaki Ahmet Şerbet’in kullandığı 61 BB 690 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sürecinde durumu kritik olan Ahmet Şerbet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak başlatılan tahkikat ise devam ediyor.