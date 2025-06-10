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Konya’da Araç Devrildi, 4 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. H.Y. yönetimindeki 42 TP 963 plakalı araç, Beyşehir- Hüyük kara yolunun 15. kilometresinde devrildi. Kaza yerinden gelen ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

H.Y. ve araçtaki 3 kişi yaralı olarak bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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