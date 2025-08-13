KONYA’da Araç, Hasan Bülbül’e Çarptı

KAZA ANINI YANLIZLIĞA KURBAN GİTTİ

Konya’da, 65 yaşındaki Hasan Bülbül, yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası alınamayan bir hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nde gerçekleşti. Olay sonrası polis, kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

İddialara göre, markete giden Hasan Bülbül, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bülbül’ün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, olay yerindeki incelemelerinin ardından Bülbül’ün cesedini otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

POLİS ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Kazaya neden olan hafif ticari aracın plakasını tespit etmek ve sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Olay sonrası yapılan incelemeler ve tanık ifadeleri, kazanın detaylarını netleştirmeye yarayacak. Bu trajik olay, dikkatsiz sürüşlerin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.