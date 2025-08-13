Haberler

Konya’da Araç, Yaşlı Adamı Vurdu

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 65 yaşındaki Hasan Bülbül hayatını kaybetti. Olay, Karatay ilçesinde bulunan Emirgazi Mahallesi’ndeki Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan Bülbül’e çarptı.

KAZA SONRASI ARAÇ KAÇTI

Çarpmanın ardından araç, kaza mahallinden hızla uzaklaştı. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, Hasan Bülbül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Bülbül’ün cenazesi daha sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kazanın ardından, olay yerinden kaçan aracın tespit edilip yakalanması için polis ekipleri çeşitli çalışmalar başlattı. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda, kaza yapan araç ve sürücüsü bulunarak yakalandı. Kazayla ilgili olarak tahkikat süreci de başladı.

