Konya’da Art Arda İki Deprem Meydana Geldi

KONYA’DA DEPREM OLDU

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Konya’da 4.2 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi. Saat 14.44’te meydana gelen bu depremin derinliği 11.6 km olarak ölçüldü ve sarsıntı, bölgede paniğe sebep oldu. Bu ilk depremin ardından, aynı bölgede 15:27’de 3.7 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Türkiye’de deprem riski açısından en az etkilenen bölgelerden biri olan Konya’da, ardı ardına iki depremin meydana gelmesi dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

DEPREM DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesine göre, deprem Kulu ilçesi merkez üssü ile gerçekleşti. 4.2 büyüklüğündeki depremin 11.42 km derinlikte olduğu belirlendi. Yerleşim alanlarında da hissedilen bu sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 2.9 km olarak kaydedildi.

BELEDİYE AÇIKLAMASI

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, “Konya-Kulu’da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

AFAD VERİLERİ

AFAD’ın verilerine göre depremin ayrıntıları şu şekilde: Büyüklük: 4.2 (Mw), Yer: Kulu (Konya), Tarih: 2025-03-14, Saat: 14:44:31 TSİ, Enlem: 38.91306 N, Boylam: 32.96639 E, Derinlik: 11.62 km. Kandilli Rasathanesi de Konya Kulu merkez üssünde gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki depremin yerin 11.6 km altında kaydedildiğini belirtti.