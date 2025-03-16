Konya’da Askıda Tavuk İyilik Hareketi

ASKIDA TAVUK UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Konya’da bir restoran işletmecisi, ‘askıda tavuk’ uygulamasıyla bu yıl da iftar saatinde ihtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlamaya sürdürüyor. 16 yıldır restoran işleten Nazif Temel, Osmanlı’dan günümüze uzanan ‘askıda ekmek’ geleneğini kendi işine uyarlayarak hayata geçirdi. Ramazan ayından önce hafta sonları uygulamayı başlatan Temel, bu uygulama aracılığıyla Ramazan ayında her gün ihtiyaç sahiplerine iftar menüsü sunuyor. Restoranında yemek yiyen misafirlerin askıya bıraktığı tavuk paraları ve kendisine ulaşan yardımlarla, her gün çorba, pilav ve tavuktan oluşan bir menü hazırlayan Temel, muhtarlıklardan aldığı listeyle kendi aracıyla kapı kapı dolaşarak yemeklerini ihtiyacı olan ailelere ulaştırıyor. Geçmiş yıllarda uygulama 25-30 aileyle sınırlı kalırken, bu Ramazan ayı içerisinde 100 aileye kadar ulaşmayı başardıklarını vurguladı.

BİR YARDIM HİKAYESİ

Nazif Temel, ‘askıda tavuk’ uygulamasını başlatma sürecini şöyle ifade etti: “Askıda tavuk uygulamasını gördüğüm bir videodan esinlendim. Osmanlı’dan bugüne kadar süregelen yemek uygulamasıyla bunu hayata geçirdim. Her gün 100 aileye ulaşmaya gayret ediyoruz. Yardımsever dostlarımızın destekleriyle bu uygulamayı sürdürüyoruz. Dağıtımları cami imamları, gönüllü kadınlar ve muhtarlar gerçekleştiriyor. Öncelikle yetim ailelere odaklanarak her gün dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı bitiminde de haftada iki gün olmak üzere uygulama sürecek” diye belirtti.

KÖPRÜ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olma misyonunu üstlenen Temel, “Restoranlarımıza gelen müşteriler, sosyal medya aracılığıyla bizleri takip edenler ve yardım etmek isteyenler gönlünden ne kopuyorsa katkı sağlıyor. Bu bağışlarda herhangi bir zorunluluk yok, vatandaşların bütçesinden uygun gördükleri miktarı kabul ediyoruz. Bizler de köprü vazifesi görerek dağıtımı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

MENÜ VE DAĞITIM AŞAMALARI

Askıda tavukların hazırlanma sürecini ve menüyü anlatan Temel, “İftardan önce tavuklarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Tavuklarımız ortalama 1 kilo ağırlığında oluyor. Ailelerin nüfusuna göre dağıtım yapıyoruz. Kimi aileye 2, kimisine de 1 tavuk veriyoruz. Nüfus daha kalabalık olan ailelere daha fazla veriyoruz. Ayrıca kızarmış tavuk yapıyoruz, bunun yanında pilav, ekmek, çorba ve tatlı da sunuyoruz” diyerek uygulamanın nasıl yürüdüğüne dair bilgi verdi.