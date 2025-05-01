Konya’da Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Konya Valiliği, CHP’nin 3 Mayıs’ta Konya’da düzenleyeceği miting öncesi tanıtım yapan sesli yayın aracının geçişi sırasında havaya ateş açan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Mitingin hazırlıkları çerçevesinde yapılan duyurular sırasında, CHP İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısının da bulunduğu sesli yayın aracına yönelik bu saldırı, emniyet ekipleri tarafından hızla önlendi.

OLAYIN DETAYLARI

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00 sularında Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesli yayın aracının, 3 Mayıs’ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M. K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı silah ile havaya ateş açtığı belirtildi. Hızlı müdahale ile şüpheliler, kurusıkı tabancalarıyla birlikte kısa sürede yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

M. K., emniyette verdiği ifadesinde CHP’ye sempati duyduğunu, araçın 70 plakalı olmasından dolayı hemşehrisi olduğunu ve tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini söyledi. Olay yerinde yapılan incelemede iki adet boş kurusıkı kovanı bulundu ve bunlar muhafaza altına alındı. Şahısların iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Şüpheliler, 2 Mayıs 2025 tarihinde Çumra Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.