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Konya’da Av Tüfeğiyle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Konya’da, Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile onun yanında bulunan kızı A.S.’yi (12) av tüfeği ile vurdu. Bu saldırı sonucu baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAY

İddiaya göre, akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile bir husumet nedeniyle karşılaştığı Abdullah Sarıbaş sokakta tartışmaya başladı. Kısa zamanda bu tartışma kavgaya dönüştü ve Selamet L., av tüfeği ile Abdullah Sarıbaş’a ateş etti. Bu saldırıda, Sarıbaş ve yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

YARALILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Maalesef, hastaneye kaldırılan Abdullah Sarıbaş kurtarılamadı. A.S.’nin durumunun ise iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takiben Selamet L.’yi saklandığı evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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