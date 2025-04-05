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Konya’da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti. Tüfekle Ateş Açan Oğul, Babasını Yaraladı. Polis, Sanığı Gözaltına Aldı

KONYA’DA BABA İLE OĞUL ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Konya’nın Selçuklu ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tuzdeve Yolu Caddesi’ndeki bir apartman önünde meydana gelen olayda, oğul B.D., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ancak tüfekten çıkan saçmalar babası H.D.’nin yüzüne isabet etti.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı babaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Konya Numune Hastanesi’ne sevk etti. H.D.’nin tedavisi devam ediyor.

OĞUL POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan B.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla işlem yapılacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis çevredeki tanıklardan bilgi topluyor. Silahın nereden temin edildiği ve tartışmanın sebebi gibi detaylar araştırılıyor.

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