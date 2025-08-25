Konya’da Baba Ve Oğlu Vuruldu

KONYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Konya’nın Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta bir baba ve oğlu silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiriyor. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki baba Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, evlerinin bahçesinde bulunan 51 AEL 448 plakalı aracın içine girmeye çalıştıkları esnada mermilerin hedefi oluyor.

BABA HAYATINI KAYBEDİYOR, OĞUL AĞIR YARALANIYOR

Olay yerinde Mehmet Koçyiğit hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ağır yaralanıyor. İhbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, Servet Koçyiğit’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, onu ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne gönderiyor. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Servet Koçyiğit de kurtarılamıyor.

POLİS ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildiriliyor. Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yaratıyor.