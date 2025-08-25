Konya’da Baba Ve Oğul Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Niğde’de defnedilecek. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı bir otomobile bindikleri esnada silahlı saldırıya uğradı.

MAĞDURLARIN DURUMU

Saldırıda mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Servet Koçyiğit ise ağır yaralandı. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Servet Koçyiğit, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan silahlı saldırının hedefi olan Mehmet Koçyiğit’in 3’ü kız 4 çocuk babası olduğu ve eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazelerin, yapılan otopsinin ardından memleketleri Niğde’de toprağa verileceği bildirildi.