Konya’da Balkon Dumandan 7 Yaşında Çocuk Yaralandı

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Konya’da, 2. kattaki evin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralanıyor. Olay, saat 19.30 civarında Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanda yaşanıyor. Aldığı bilgilere göre, dedesiyle kalan ve engelli olduğu öğrenilen Y.E., balkonda oynarken yere düşüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Düşme sonucunda ağır yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede sevk ediliyor. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.