Konya’da Balkonundan Düşen Çocuk Yaralandı

KÜÇÜK ÇOCUK BALKONDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir çocuk balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, saat 19.30 sularında Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak’ta bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesiyle yaşayan ve engelli olduğu belirtilen 7 yaşındaki Y.E., ikinci kattaki evin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan çocuk, çevredeki bireylerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağladı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan küçük çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.