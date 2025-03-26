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Konya’da Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

ARTAN DENETİMLER

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sayısı artırıldı. Bayram döneminde güvenilir gıda tüketimi sağlamak amacıyla Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri, tatlı ve şekerleme satan yerlerde sıkı incelemelerde bulunuyor.

DENETİM KAPSAMI

Denetimler sırasında hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanım tarihlerine ve kalite standartlarına büyük önem veriliyor. Yetkililer, “Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için denetimler aralıksız sürecek” açıklamasında bulunuyor. Bu önlemler, tüketicilerin bayramda sağlıklı gıdalar tüketmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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