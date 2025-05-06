Konya’da Beton Mikseri Yaşlı Adamı Ezdi

KAZA DUALARINDAN BİRİ

Konya’nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi’nde, Y.U. (24) yönetimindeki beton mikseri, otogar kavşağından sokağa dönüş yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin’e çarptı. Olay, yaya olarak geçen Metin’in elinde bir poşet ile bulunduğu sırada gerçekleşti. Kaza ihbarının ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, aracın arka lastiği altında kalan 77 yaşındaki Metin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Metin’in cansız bedeni, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında alışverişinden dönen Hamza Metin’in Beytepe Mahallesi’nde bir bakkal işlettiği öğrenildi. Sürücü Y.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.