Konya’da Bıçakla İki Kişi Yaralandı

KONYA’DA BIÇAKLI KAVGA, İKİ KİŞİ YARALANDI

Konya’da meydana gelen bıçaklı kavgada, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akyokuş mevkiinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 22 yaşındaki B.Y. ve 23 yaşındaki M.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Y. karnından, M.G. ise bacağından bıçakla yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yaralıların durumu üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay sırasında şüpheliler otomobil ile olay yerinden kaçtı.

POLİSİN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.