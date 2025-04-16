Konya’da Bıçaklama İle Yaralanma Olayı

OLAY YERİNDE KAVGA VE YARALANMA

Konya’da, eşi Diyana Mete’yi (33) bıçaklayarak yaralayan Sami Mete (34), aynı bıçakla bileklerini kesiyor. Ağır yaralı durumda olan çift, hastaneye kaldırılıyor. Bu olay, saat 10.30 sularında Karatay ilçesindeki İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak’ta yaşanıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Sami Mete, 4 çocuğunun annesi eşi Diyana Mete ile tartışma yaşıyor. Bu tartışma zamanla kavgaya dönüşüyor ve Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete’ye saldırıyor. Eşinin boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oluyor. Aşırı bir şekilde yaralanan Sami Mete, daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesiyor.

Evdeki kargaşayı duyan komşuları, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildiriyor. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülüyor. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilirken, çiftin 4 çocuğundan 3’ünün okulda olduğu, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise kavga sırasında evde bulunduğu öğreniliyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.