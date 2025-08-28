Haberler

Konya’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Konya’da meydana gelen bir olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, saat 21.15 civarında merkez Selçuklu ilçesindeki Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi’nde bulunan bir kafede yaşandı.

TARTIŞMA VE KAVGA

İddialara göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İ.D. ve İ.D. isimli şahısların tartışması, zamanla kavgaya dönüşerek İ.D.’nin bıçakla diğer şahsı yaralamasına sebep oldu.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinde şüpheli şahsı yakaladı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

