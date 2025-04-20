Konya’da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

KONYA’DA BIÇAKLI KAVGA

Olay, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Akyokuş mevkiinde, saat 23.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.Y. (22) ve M.G. (23) ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Y. karnından, M.G. ise bacağından bıçakla yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. B.Y.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayın ardından şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.