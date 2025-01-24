Konya’da Bina Çöktü: 2 Yaralı Var

İNŞAATTAKİ ÇÖKME OLAYI

Selçuklu ilçesinde yer alan Beyşehir Caddesi üzerindeki dört katlı bir bina, saat 20.10 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüş durumda. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu bu bina, saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle yerle bir olunca çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermiş.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından kısa bir süre içinde olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş. Kısa zamanda bölgeye ulaşan ekipler, binanın enkazında yaptıkları çalışma sonucu iki kişiyi yaralı olarak çıkarmış. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırılmış.

MAHSUR KALANLARA ULAŞMA ÇABASI

Yaralıların dışında dört kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönünde bazı iddialar ortaya çıkmış. Bu durumu değerlendiren AFAD ve itfaiye ekipleri, cihazlarla dinleme yaparak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, mahsur kalan kişilere ulaşmak amacıyla hızlı bir şekilde devam ediyor.