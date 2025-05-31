Konya’da Binlerce Kişi, İsrail’i Protesto Etti

KONYA’DA ZULME TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

Konya’da binlerce insan, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara karşı tepkilerini göstermek amacıyla yürüyüşe geçti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Konya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Kılıçarslan Meydanı’nda toplandı. Meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı. Kalabalık, “Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık” ve “katil İsrail Filistin’den defol” şeklindeki sloganlarla Zafer Meydanı’na kadar ilerledi.

ZULMÜN GÖRÜNTÜSÜNE TANIKLIK EDİYORUZ

İHH Konya Şubesi gönüllüsü Muzaffer Babür, toplanan kalabalığın önünde yaptığı konuşmada, “dünyanın en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini” ifade etti. İşgalci İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de devam eden katliamlarına dikkat çeken Babür, “Büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit edildi, 125 bine yakın insan yaralandı, binlerce kişi ise enkaz altında halen kayıp.” dedi. Babür, resmi verilere göre, İsrail’in saldırıları dolayısıyla 1 milyon 900 bin sivilin en az bir kez göç etmek zorunda bırakıldığını da belirtti.

Babür, İsrail’in zorla yerlerinden edilen Gazze halkını oluşturulan yerleşim alanlarında bombalamaya devam ettiğini vurguladı. “Şu anda Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Şu ana kadar 221 gazeteci ve binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı. Yaklaşık 300 sağlık çalışanıysa hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “İsrail, gelen yardımları da engelleyerek, insanları topyekun bir açlıkla karşı karşıya bırakıyor. Güçlü adımlar atmayan İslam ülkeleri artık kınamanın ötesine geçerek, tüm imkanlarını seferber etmelidir.” sözleriyle durumu eleştirdi. Yürüyüş, şehitler için yapılan dualarla sonlandı.