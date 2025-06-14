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Konya’da Bisikletliye Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Konya’da, caddeden karşıya geçmek isteyen bir bisikletli vatandaşın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Boran yönetimindeki 42 ALA 866 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan 65 yaşındaki İbrahim Öksüz’e çarptı.

AĞIR YARALANAN BİSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Öksüz, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Boran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bisiklet sürücüsünün karşıya geçmeye çalışması ve otomobilin bisikletliye çarpması yer alıyor.

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