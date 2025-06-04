Konya’da Boşanan Adam Evini Yaktı

Olayın Gerçekleşmesi

Konya’da boşanma süreci yaşayan bir kişi, çocuğu devlet eliyle koruma altına alındıktan sonra şok edici bir eyleme girişti. Boğazına bıçak dayanarak evini ateşe veren şahıs, evden çıkmayı reddetti. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan bir apartmanda gelişti. İddiaya göre, boşanmış olduğu eşinin 8 yaşındaki kızı çok kısa süre önce devlet korumasına alınan psikolojik sorunları olduğu bildirilen A.G., evin içinde bıçakla kendisine zarar vermeye çalışarak yangın başlattı.

Polisin Müdahale Süreci

Durumun aciliyet taşıması nedeniyle ihbar üzerine olay yeri polis ekipleri tarafından hızla değerlendirildi. İlk temas sırasında A.G. evden çıkmayı reddedince, itfaiye ekipleri pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın süresince, şahıs evin içinde yangın çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda eski eşinin evden çıkarma girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Özel Hareket Polislerinin Rolü

Yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından, Özel Hareket Polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla, A.G. apartmanın çatısında ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Bu ağır durumdan etkilenen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.