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Konya’da Caddede Ateş Açıldı: 1 Yaralı

OTOMOBİLDE YAŞANAN TARTIŞMA SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Konya’da bir sürücü, aracında seyir halindeyken ateşlenen bir silahın hedefi oldu. Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi’nde, Abdürreşit Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir market önünde duran bir kişi, marketten çıkarken yanına gittiği aracında bulunan bir kadınla tartışmaya başladı.

KAVGA GİBİ GÖRÜNTÜLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kişi silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Bu anlarda, cadde üzerinde 42 APK 47 plakalı otomobille seyreden F.M.B. (45), ensesinden vurularak yaralandı. Şüpheli ise araç içinde tartıştığı kadına doğru üç el ateş etti. Kadının vurulup vurulmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayın ardından, şüpheli şahıs aracına binerek kadının yanındaki otomobile kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayabilmek için çalışmalarına başladı.

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