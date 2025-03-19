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Konya’da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Konya’da meydana gelen yangın, 5 katlı bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında patlak verdi. Yangının çıkışı, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak’taki binanın çatı katında gerçekleşti.

VATANDAŞLARDAN İHBAR VE MÜDAHALE

Olayı fark eden vatandaşlar, hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için hızlı bir şekilde hareket etti.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan söndürüldü. Konuyla ilgili olarak gereken tahkikat başlatıldı.

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