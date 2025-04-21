Haberler

Konya’da Çatışma, 1 Kişi Bıçaklandı

KONYA’DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi’nde iki husumetli grup gece saatlerinde karşılaştı ve ardından bir tartışma başladı. Daha sonra bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi, E.K. (18) bacağından bıçaklandı. Olayın ardından bıçaklama eylemini gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından araştırmalar sürdürülüyor. Olayla ilgili tahkikat devam etmekte.

ÖNEMLİ

Haberler

Alkollü Sürücü, Hastane Otoparkına Girdi

Darıca'da alkollü sürücü TIR ile hastane otoparkına girdi; kontrolde 2.26 promil alkol ve uyuşturucu madde bulundu.
Haberler

Elazığ’da Kaza, 1 Yaralı

Cahit Dalokay Caddesi'nde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Ekipler, yaralıyı hastaneye götürürken otomobildeki yangını söndürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.