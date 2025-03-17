Konya’da Çayevine Torpil Attılar, Yaralandılar

ÇOCUKLARIN TORPİL ATIŞI KAVGA ÇIKARDI

Konya’da bulunan bir çayevine torpil atan iki çocuk, yaşanan kavga sonucunda darp edilerek yaralandı. Olay, saat 21.30 civarında Selçuklu ilçesinde, Fındıkköy Sokak’ta yer alan bir çayevinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki İ.Y. ve K.Ü. çayevine torpil atmaya başladı.

KAVGA VE SONRASINDA YARALANMA

Çayevinde oturan B.K. ve arkadaşları, torpil atan çocuklara karşı duruma tepki gösterdi ve tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda, İ.Y. ve K.Ü. kavgada darp edilerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Darp edilen çocuklar, ambulansla Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.