Konya’da Çekici Yapay Çiçek Taşıdı

 

İLGİNÇ OLAY KONYA’DA GERÇEKLEŞTİ

 

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi’nde bulunan Fetih Caddesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Trafikte ilerleyen bir oto çekicisi, bu sefer otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı. Vatandaşlar bu durumu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve cep telefonlarıyla anı kaydetmeye çalıştı.

 

TEKNOLOJİ İLE SÜSLENMİŞ YAPAY BUKETLER

 

Görüntülerde, çekicinin araç taşıdığı bölüme ışıklarla donatılmış yapay çiçek buketinin iple bağlandığı açıkça görülebiliyor. Çiçeklerin görsel estetiği, trafikte dikkat çekici bir görsel oluştururken, çekici bir süre trafikte ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

