Konya’da CHP Aracına Saldırı İddiası

İFADELERİN AÇIKLAMASI

Konya’da meydana gelen “CHP aracına silahlı saldırı” iddialarıyla ilgili gözaltına alınan M.K’nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. M.K, 1 Mayıs’ta saat 15.00 sularında Çumra Sanayisi’nde köylüsü B.D’nin döşemeci dükkanında oturduğunu belirtti. Dükkanın önünde çay içerken, CHP’nin miting aracını gördüğünü söyledi. M.K’nin ifadesinde şu sözler yer aldı: “Aracın Karaman’dan geldiğini görünce sevindim. Ben de CHP taraftarıyım. Köylüm B.D’nin babasına ait olan araç içindeki benim kurusıkı tabancayı alarak havaya bir el ateş ettim. Ben de kendi isteğimle herhangi bir canlı varlığa doğrultmadan havaya bir el ateş ettim. Ardından CHP aracı olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada B.D’ye şaka niyetli bazı küfürler ettim. Başka bir kimseye ya da CHP aracına karşı bir şey söylemedim. Yalnızca dükkan sahibi B.D’ye şaka amacıyla küfür ettim. Kuru sıkı tabancayı kendi rızamla polise teslim ettim. Hiçbir kimseyle darp, cebir, tehdit ve hakaret olayına tanıklık etmedim ve kendim de yapmadım.”

KONYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesli yayın aracının 3 Mayıs’ta gerçekleşecek miting için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D’nin “kurusıkı” diye bilinen silahlarla havaya ateş ettikleri belirtildi. Ayrıca, ekipler tarafından şüphelilerin kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YORUM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya platformu X’te bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı oluşturulduğunu belirtti. Altay, “Çumra’da 22 yaşında CHP’li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabancayla ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya’nın birlik ve beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz.” sözleriyle durumu özetledi.