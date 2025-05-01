Konya’da CHP konvoyuna saldırı yalan

BAŞKAN ALTAY’DAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı” yönündeki iddialara yanıt verdi. Altay, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, çeşitli sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları aracılığıyla Konya ile ilgili bir yanıltma çalışması yapıldığını söyledi.

SALDIRI HABERİ ASILSIZDIR

Altay, Konya’da “CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı” şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. Bu konuda şunları belirtti: “Doğrusu şudur; Çumra’da 22 yaşında CHP’li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır.” Ayrıca, Konya’nın birlik ve beraberliğine zarar vermek isteyenlere de uyarıda bulundu. “Bu şehirden size ekmek çıkmaz” diyerek tehditkar bir tavır sergiledi.