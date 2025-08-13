Haberler

KONYA’da Çiftin Cesetleri Bulundu

KOMŞULARINDAN HABER ALAMAYAN ÇİFTİN FECİ DURUMU

KONYA’nın Karatay ilçesinde, komşularının çiftin evinden gelen kötü kokular nedeniyle endişelenmesi üzerine yapılan ihbarda, 81 yaşındaki Aynur Özkağnıcı baygın halde bulundu. Eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı ise evin koltuğunda ölü olarak keşfedildi. Yatalak olan Aynur’un, eşinin cesediyle birlikte yaklaşık bir hafta geçirdiği öğrenildi. Yardım çağrısı yapmak amacıyla kapıya süründüğü ve sonrasında bayıldığı belirtiliyor.

OLAY YERİNDEKİ GEREKEN MÜDAHALE

Olay, saat 17.00 sıralarında Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir apartmanın 4. katında gerçekleşti. Çiftin durumunu merak eden ve kötü kokular duyan komşuları durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeriye girdi. İçeride, Aynur Özkağnıcı’nın odanın kapısı girişinde baygın halde yattığı, eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın ise koltukta cansız bedeniyle karşılaşıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır durumda olan Aynur Özkağnıcı’yı ambulansa alarak Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ekipler, Aynur Özkağnıcı’nın eşi Hasan Tahsin’in ölümünün üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiğini ve bu süre zarfında yalnız kaldığını değerlendiriyor. Kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis, olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Haberler

Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.