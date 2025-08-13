KONYA’da Çiftin Cesetleri Bulundu

KOMŞULARINDAN HABER ALAMAYAN ÇİFTİN FECİ DURUMU

KONYA’nın Karatay ilçesinde, komşularının çiftin evinden gelen kötü kokular nedeniyle endişelenmesi üzerine yapılan ihbarda, 81 yaşındaki Aynur Özkağnıcı baygın halde bulundu. Eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı ise evin koltuğunda ölü olarak keşfedildi. Yatalak olan Aynur’un, eşinin cesediyle birlikte yaklaşık bir hafta geçirdiği öğrenildi. Yardım çağrısı yapmak amacıyla kapıya süründüğü ve sonrasında bayıldığı belirtiliyor.

OLAY YERİNDEKİ GEREKEN MÜDAHALE

Olay, saat 17.00 sıralarında Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir apartmanın 4. katında gerçekleşti. Çiftin durumunu merak eden ve kötü kokular duyan komşuları durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeriye girdi. İçeride, Aynur Özkağnıcı’nın odanın kapısı girişinde baygın halde yattığı, eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın ise koltukta cansız bedeniyle karşılaşıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır durumda olan Aynur Özkağnıcı’yı ambulansa alarak Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ekipler, Aynur Özkağnıcı’nın eşi Hasan Tahsin’in ölümünün üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiğini ve bu süre zarfında yalnız kaldığını değerlendiriyor. Kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis, olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı.