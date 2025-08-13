KONYA’da Çiftin Ölü Bulunduğu Olay

OLAYIN MAHALLESİ VE ZAMAN DİLİMİ

Konya’da, komşularından haber alamadıkları bir çiftin evinden kötü kokular gelmesi üzerine, polis ekipleri eve girdi. Olay, Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde, bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Aynur Özkağnıcı (81) odanın kapısında baygın bir halde bulunurken, eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı (81) ise koltukta ölü olarak bulundu.

HASTA OLDUĞU VE YARDIM İSTEME ÇABASI

Yatalak durumda olan Aynur Özkağnıcı’nın, eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesediyle yaklaşık bir hafta geçirdiği, yardım isteyebilmek için kapının girişine kadar süründüğü öğrenildi. Komşular, bu durumu fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi.

TEDAVİ VE OTOPSİ AŞAMALARI

Polis ekipleri, baygın durumdaki Aynur Özkağnıcı’yı, bir odanın kapısının hemen girişinde buldu. Aynı odada ise eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesediyle karşılaştı. Olayın ardından sağlık ekipleri, durumu kritik olan Aynur Özkağnıcı’yı hemen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Öte yandan, hayatını kaybeden Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cesedi, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.