Konya’da Cinayet İşlendi. İki Kişi Hayatını Kaybetti

KONYADA KOLONYA İMALATHANESİNDE KANLI OLAY

Konya’nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir kolonya imalathanesinde silahlı saldırı yaşandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Yayın Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi.

DÜNÜRLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Kolonya imalatçısı Osman Uyar (54), dünürü Mehmet Özbahar’ın (57) iş yerine gitti. İki dünür arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, tabancasını çıkararak Mehmet Özbahar’ı vurdu ve ölümüne neden oldu.

OĞUL, BABASINI VURAN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar, babasını vuran kayınpederi Osman Uyar’ı, 42 AOL 627 plakalı aracına binerken tabancayla vurdu. Ali Musa Özbahar, ardından polisi arayarak olayı bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Özbahar ve Osman Uyar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Musa Özbahar’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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